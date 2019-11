Romain Grosjean offre une voiture électrique pour les petits patients de l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois

Haute-Savoie, France

De la F1 à la petite voiture électrique ! Avant de s’envoler pour le Brésil où se déroulera le prochain grand-prix de Formule 1, le pilote franco-genevois a fait une halte à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. Accompagné de son épouse, la journaliste Marion Jollès, Romain Grosjean a remis en fin de semaine dernière une petite voiture électrique au personnel du service des urgences. Ce véhicule, décoré par l’artiste contemporain Richard Orlinski, a été financé par "des voitures électriques pour les hôpitaux".

Moins de stress

C’était pour Romain Grosjean sa toute première sortie officielle en tant que parrain de l’association. "Je suis né à Genève, j’ai grandi ici, c’est ma région", indique le pilote pour et expliquer son choix de venir à l’hôpital de Saint-Julien. "On est très fiers de recevoir ce beau cadeau", reconnait la directrice déléguée de l’établissement. "Cette voiture va rendre les transferts entre les différents services plus ludiques et ce sera moins stressant pour les enfants", assure le responsable des urgences.

Cette voiture donnera un peu de baume au cœur aux enfants de passage aux urgences."- Romain Grosjean, pilote de Formule 1

Créée en 2017 par David Giovannetti, l’association "des voitures électriques pour les hôpitaux" a déjà offert plus de 150 voitures électriques à différents services hospitaliers partout en France.