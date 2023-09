Romain Royet nommé nouveau préfet de la Haute-Saône, en remplacement de Michel Vilbois

On connait le nom du nouveau préfet de la Haute-Saône. Romain Royet remplacera Michel Vilbois, en partance pour le département du Tarn. Il a été nommé ce mercredi 27 septembre en Conseil des ministres.

Agé de 47 ans, Romain Royet est diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA). Il était depuis janvier 2021 chef de service et adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'Intérieur. Le quadragénaire a également été directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-France, entre 2018 et 2021.

Sa date de prise fonctions dans le département n'a pas encore été communiquée.