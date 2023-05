Romainville : Une cantine 100% bio, 100% fait maison

"Osons la révolution délicieuse!" Le slogan en dit long. La ville de Romainville innove avec la cantine scolaire Maryse Bastié, 100% bio et 100% fait maison. Autre atout : tous les produits travaillés en cuisine sont locaux. Ils viennent d'Île-de-France ou des départements limitrophes. Aucun plat n'est préparé à l'avance dans une cuisine centrale. Et les enfants apprécient.

Il est midi, les élèves de primaire s'attablent. Au menu, pomelos frais coupé en quartiers, tajine de légumes aux pois chiches et semoule de raisins secs, fromage de brebis et fruit de saison. Isabelle Breteigner, diététicienne formatrice pour la restauration collective saine et durable et membre de l'association Les Pieds Dans Le Plat, précise qu'"aujourd'hui, les enfants sont ravis. Nous avions entre 95 et 120 grammes de gaspillage alimentaire par enfant. On est descendu à 35-45 grammes. Nous avons des bons produits et des menus qui vont plaire aux enfants. Ce qui est très important dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est ce lien affectif recréé entre les cuisiniers et les enfants."

Samuel Mocka et Isabelle Bretegnier travaillent le bio au quotidien © Radio France - Laurent Borde

Un lien évident entre la cuisine et l'affectif

Un lien évident pour Samuel Mocka. Le chef de la cuisine de la cantine, qui a travaillé dans des EHPAD aussi bien que dans des restaurants gastronomiques, avait vu son fils végétarien de 21 ans s'éloigner de lui. Il reprochait à son père de ne pas cuisiner assez bio. Depuis qu'il travaille à la cantine, "on s'est rapprochés un peu plus" dit-il avec un grand sourire. Il avoue que travailler le bio le "motive tous les jours, que ce soit pour les enfants ou pour mon fils."

Samuel Mocka reconnaît "une certaine fierté de travailler ces produits par le goût, pare le toucher, par le visu. C'est super beau. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec les produits industriels". Le cuisinier crée des plats quasiment tous les jours. Sa plus grande fierté est "lorsqu'un enfant me dit que c'est bon, ou que que ce n'est pas bon. Pour moi, la parole d'un enfant est plus sincère que celle d'un adulte."

Les menus, 100% bio et 100% fait maison, sont variés. © Radio France - Laurent Borde

Une fierté de travailler pour la cantine

Parmi l'équipe de huit personnes dirigée par Samuel Mocka, quatre cuisinières dont Leila et Aziza. Elles, se disent désormais "fières d'être cuisinières. Avant les plats arrivaient, on les ouvrait on les réchauffait. Aujourd'hui, ce sont des fruits, des légumes, qui arrivent et qu'on découpe. On fait vraiment de la cuisine et ça change tout" précisent-elles chacune de leur côté.

Ouverte depuis janvier, cette cantine révolutionnaire, elle est la seule en Île-de-France à pratiquer le 100% bio, 100% fait maison, est inaugurée ce vendredi. Au programme, pour davantage chouchouter les enfants, un menu concocté par Olivier Roellinger, chef triplement étoilé reconverti dans le commerce d'épices.