Romans : crash-test d'une barrière anti-attentat à la voiture bélier

Romans-sur-Isère, France

La barrière BAAVA (pour Barrière Amovible Anti Véhicule Assassin) n'est pas très impressionnante a priori. C'est un ensemble de pièces de métal qui ont la forme de la lettre L. La barrière n'est pas plus haute que le capot d'une voiture citadine. Et pourtant, elle peut arrêter jusqu'à un camion de 3 tonnes 5 nous assure le fabricant HaltBrac Défense. Pour la démonstration à Romans-sur-Isère ce jeudi, une voiture a été lancée dessus à 35 km/h.

La voiture est bloquée. La barrière a reculé de 2 mètres environ, des barreaux métalliques ont plié mais pas rompu. Le fabricant assure que ce type de barrière peut bloquer un véhicule lancé jusqu'à 80km/h. Il commercialise d'autres barrières, plus hautes, pour stopper des camions plus lourds.

Le crash-test a confirmé que ce sont des barrières très efficaces - Sandrine Nodon, commerçante à Romans

Sandrine Nodon, représentante de l'association de commerçants "Ici, les boutiques de Romans" est convaincue par la démonstration : "jusqu'à présent, on nous demandait, en tant qu'organisateurs de manifestations dans le centre-ville, notamment la braderie, d'assurer la sécurité en mettant nos voitures personnelles pour couper la circulation. Nos véhicules n'étaient absolument pas assurés et nous n'étions pas efficaces quand il fallait laisser le passage pour une intervention urgente des pompiers par exemple. La Ville de Romans a fait l'acquisition de ces barrières. Le crash-test a confirmé que ce sont des barrières très efficaces. On est vraiment ravis de pouvoir se décharger de cet aspect là."

La ville de Romans s'est équipée de ces barrières il y a un an et demi environ. Valence et Montélimar sont également équipés.

Un marché florissant

Il y a essentiellement trois fournisseurs en France, un en Belgique, un en Israël. Celui qui a fait la démonstration de ce jeudi, qui a équipé Valence et Romans, s'appelle donc Haltbrac Défense et est basé près d'Aix en Provence.

Depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, la demande est forte explique Armel Lande, l'un des dirigeants fondateurs : "bien entendu, on nous dit parfois qu'on fait du marché sur le terrorisme et que ce n'est pas bien. Mais lorsqu'on a une attaque comme à Nîmes, au mois de septembre, pendant la feria, les 50 ou 60 personnes qui se trouvaient derrière nos barrières et qui n'ont pas été victimes, elles étaient très heureuses d'avoir été protégées par des barrières. Moi ce qui m'embête un peu plus, c'est que les marchés florissants attirent des gens qui parfois ne viennent que parce que le marché est florissant. On appelle de tous nos voeux une réglementation de ce type de barrières parce que nous voyons arriver sur le marché des barrières qui ne sont peut-être pas au niveau de poids ou de vitesse souhaité pour la sécurité des passants".

On appelle de tous nos voeux une réglementation de ce type de barrières - Armel Lande, fabricant

Le prix des barrières varie en fonction du nombre de modules achetés. Pour sécuriser une route de 4 mètres, il faut compter un peu moins de 2000 euros.