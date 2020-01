Romans inaugure une "Allée Marie Robblès" en hommage à cette infirmière résistante

Romans-sur-Isère, France

Une rue de Romans porte désormais le nom de Marie Robblès. Cette résistante, infirmière, était allée soigner les soldats dans le Vercors pendant la Seconde guerre mondiale. Elle est morte en 2015, à Romans, à l'âge de 102 ans et était la dernière survivante du massacre des nazis dans la grotte de Luire à Saint-Agnan-en-Vercors, le 27 juillet 1944.

L'allée Marie Robblès a donc été inaugurée ce mercredi après-midi dans quartier des Étournelles, au nord de la ville. Sa famille a assisté à la cérémonie, très émue. "C'est beau, résume en larmes sa petite-nièce Julie, 14 ans. C'est une personne qui était importante et qui l'est toujours. J'ai tous ses témoignages, je les lis et c'est beau de se dire qu'avec tout ce qu'elle a vécu, une rue porte son nom. Les gens ne sauront pas forcément qui elle est en voyant la plaque mais s'ils cherchent, ils verront qu'elle le méritait."

"Elle le mérite vraiment"

"Elle a sauvé des gens, des vies, avec son mari. C'est un bel hommage pour elle, et même pour nous", poursuit son petit-neveu, Samuel. "C'était une femme joyeuse, avec le sourire après tout ce qu'il s'est passé. Elle mérite d'avoir une allée à son nom. Elle le mérite vraiment", conclut une autre de ses petites nièces, Emma.

Les anciens combattants étaient présents lors de l'inauguration de la plaque. © Radio France - Adèle Bossard

C'est la municipalité de Romans qui a eu l'idée de ce nom quand il a fallu baptiser une allée de la commune. "Marie Robblès, jusqu'à la fin de ses jours, a été porteuse de ce message de la résistance, explique Laurent Jacquot, adjoint au patrimoine historique et au devoir de mémoire de la ville de Romans. Le nom de rue, c'est aussi un lieu de mémoire et de réflexion. Maintenant, à chaque fois que les riverains ou les visiteurs vont s'arrêter dans cette rue, ou écrire le nom de cette rue, la mémoire de Marie Robblès sera portée et pérennisée".