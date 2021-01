Romans : l'opposition municipale proteste contre la fermeture d'un centre aéré à la Monnaie

Polémique au quartier de la Monnaie à Romans. D'après les élus du groupe d'opposition Passionnément Romans, le centre aéré du quartier ne sera pas ouvert aux vacances de février. "La responsable du centre part prochainement à la retraite et il semblerait que son remplacement de poste n’ait pas été envisagé", explique les élus.

L'alerte a été donnée par plusieurs familles du quartier. Le centre aéré est un lieu auquel elles sont attachées. "Pendant les deux semaines [des vacances], nos enfants faisaient des activités, ils allaient dans des endroits où on ne les amène pas d'habitude, explique Nabia, une des mamans qui a prévenu les élus. Il y a aussi de la diversité en plus, il y a du monde du quartier et du centre-ville. C'était bien."

À la place du centre aéré, les familles se sont vues proposer une autre solution de garde. Elle est plus chère et le nombre de places est limitée là où le tarif du centre de loisirs était basé sur le quotient familial.

"Que vont faire ces jeunes ?"

La crainte maintenant, c'est que ces enfants se retrouvent tout seul pendant les vacances, leurs familles ne pouvant pas forcément arrêter de travailler. "Les mamans et les familles qui m'interpellent, elles sont inquiètes et elles se demandent ce que vont faire leurs enfants toute la journée, enfermés dans l'appartement, a joué aux jeux-vidéos, détaille Isabelle Pagani, élue de l'opposition. Un moment donné, ils vont vouloir aller à l'extérieur et à l'extérieur on ne fait pas tout le temps des bonnes connaissances. C'est toute une génération qui va inquiéter sur l'avenir."

Depuis plusieurs mois, le quartier est régulièrement le théâtre de violences entre certains jeunes et les forces de l'ordre. Une compagnie de CRS a d'ailleurs passé la nuit à la Monnaie dans la nuit du 22 au 23 janvier pour éviter des débordements. Or la réponse du "tout sécuritaire" ne marche pas d'après les élus. "Envoyer des CRS , c'est nécessaire quand il faut rappeler l'ordre, assure Thomas Hurriez, chef de file de l'opposition. Par contre, si l'on oublie de faire de la prévention, du lien, de la cohésion, on reperd la main sur une nouvelle génération et c'est ce qu'il ne faut pas faire."

De son côté, la maire Marie-Hélène Thoraval n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant sur ce dossier.