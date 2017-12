Romans-sur-Isère, France

La famille Aghumyan a sollicité l'asile politique en France parce qu'elle se dit en danger dans son pays. Après plusieurs demandes, le père a finalement obtenu un titre de séjour provisoire et même un CDI en mai dernier. Il a été recruté pour ses compétences et sa capacité à aider l'entreprise installée à Rovaltain à se développer à l'étranger. Mais tout a été annulé par les services de la préfecture.

"J’ai été particulièrement choqué qu'on puisse faire ça à des gens dont l'un des enfants est né en France, scolarisé depuis plus de huit ans. Toute la famille est réunie ici. Des gens avec des compétences particulières, des compétences que je ne trouve pas ici. On a passé une annonce sur Pôle emploi et il n'y a pas eu de réponse. J'ai une personne comme ça, on lui donne une autorisation de travail, on peut commencer à bosser ensemble, tout se passe bien et puis deux mois après ils sont convoqués comme des malfrats à la police où on leur annonce qu'on va leur retirer leur titre de séjour, je trouve ça particulièrement choquant" dit Lionel Ballet, l’employeur du père de la famille Aghumyan.

"C'est un coup de massue"

La situation met également en colère les profs des enfants Aghumyan, scolarisés à l’école Pouchelon à Romans. "C'est un coup de massue. On scolarise des enfants depuis des années, on parle ici de fillettes qui ont huit et dix ans, scolarisées depuis longtemps, très intégrées, elles ont toute leur place dans un groupe et on apprend brutalement qu'elles sont sous le coup d'une mesure d'expulsion. On nous demande dans les programmes de l'école de parler des valeurs morales et civiques, des valeurs de la France et dans les valeurs de la France et bien c'est tout le contraire de la valeur où on n’accepte pas la différence" explique Amélie Sigaud, enseignante et membre du syndicat SNUIPP.

Parmi les soutiens de cette famille, il y a aussi des voisins ou encore des associations de défense des étrangers. Tous mettent en avant la gentillesse et la volonté d'intégration des Aghumyan.

Une manifestation de soutien ce samedi à Valence

Pour l’avocate des Aghumyan il y a urgence. Elle a fait appel de la décision du tribunal qui prévoit de les expulser mais cela ne suffit pas. "Les échéances de l'appel c'est un an, voir un an et demi d'attente. Ce n'est pas suspensif donc ils pourraient être expulsés à tout moment en attendant la décision d'appel. Ils sont actuellement assignés à résidence, cela veut dire que les policiers savent très bien où ils sont. Ils viennent toutes les semaines signer un registre au commissariat donc ils peuvent très bien être envoyés en centre de rétention et après être expulsés en Arménie donc nous sommes très inquiets" dit maître Marie-Catherine Letellier.

Une pétition circule sur le site mesopinions.com. Elle a déjà recueilli plus de 1300 signatures en dix jours. Une manifestation de soutien est prévue ce samedi. Rendez-vous est donné sur le Champ de Mars à Valence à partir de 11H, place Porte neuve. n�xt�-z