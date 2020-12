Drôme : le géant de la chaussure Gérard Kélian est mort à 87 ans

Gérard Keloglanian, dit Gérard Kélian, est décédé à l'âge de 87 ans. Il faisait partie des géants de l'industrie de la chaussure et avait fondé avec ses frères l'entreprise Kélian, installée dans la Drôme.

Gérard Keloglanian, dit Gérard Kélian, est mort ce lundi à l'âge de 87 ans. Avec ses deux frères, il avait fondé l'entreprise Kélian, géant de l'industrie de la chaussure, qui connut son apogée au début des années 90.

Ses mains ont fait marcher le monde - Marie-Hélène Thoraval

Kélian, c'est l'histoire de trois frères d'origine arménienne : Georges, Gérard et Stéphane Keloglanian. Dans les années 60, ils fondent une entreprise familiale de chaussures, à Bourg-de-Péage (Drôme). "Kélian" n'est autre qu'un diminutif de leur nom de famille. Gérard, responsable de la production, invente le "tressé Kélian". Ce modèle atypique fait décoller la production.

"C'est une entreprise familiale dont la notoriété a dépassé très largement notre territoire puisqu'elle était connue à l'international", réagit Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère, où se trouvait l'un des sites de production des chaussures Kélian. L'élue a d'ailleurs rencontré le créateur à plusieurs reprises, au musée de la chaussure. "J'en garde le souvenir d'une belle personne, d'une belle âme et le souvenir qui me reste, ce sont ses mains. Je me dis que ce sont des mains qui ont embelli les femmes, ce sont des mains qui ont fait marcher le monde", indique Marie-Hélène Thoraval.

Si Romans est connue comme la cité de la chaussure, c'est en partie grâce au savoir-faire et aux créations de l'entreprise Kélian. Au même titre que Clergerie et Jourdan, elle fait partie des noms qui ont marqué l'histoire industrielle de la commune drômoise. L'usine Kélian a fait faillite en 2005.