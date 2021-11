Romans-sur-Isère: des chambres d'hôtes fleurissent dans les anciennes boutiques du centre historique

Cela fait deux ans et demi que François-Xavier Chambost a créé Bed in Shop pour tenter de redynamiser le centre historique de Romans en transformant les boutiques désaffectées en véritable chambre d'hôtes tout confort.

On ne les remarque presque mais elles sont bien là ! Nichées place Perrot de Verdun en plein centre-ville quatre anciennes boutiques aux devantures repeintes mais restées dans leur jus, sont aujourd'hui transformées en chambres d'hôtes. Elles sont toutes nommées et correspondent à des ambiances différentes.

Bed in shop la Bouquiniste - Bed In shop

Il y a la Chaumière, le Bouquiniste, la Lavandière et la Tannerie. A l'intérieur tout est fait pour que l'ambiance y soit chaleureuse. En matière de décoration, on est très loin des standards proposés par de grandes enseignes. Dans les chambres on y trouve de vieilles armoires bien patinées, des tables en bois qui sentent bon le vieux vernis mais aussi tout le confort moderne, wifi, télé, douches de grande taille et tout le nécessaire pour faire à domicile de bons petits plats.

Se sentir comme chez soi, c'est justement l'un des objectifs recherchés par François-Xavier Chambost. Et on peut dire que cet objectif est atteint. 2000 personnes ont profité de ces chambres hors du temps en seulement deux ans et demi d'ouverture.

"J'avais besoin de me retrouver dans un lieu calme et cosy"

Mohamed est un voyageur. Il vient des Pays-Bas pour rencontrer sa famille. Il a décidé de vivre trois jours au sein de la Tannerie et il ne le regrette pas. " J'avais besoin de me retrouver dans un lieu calme et cosy. On a pu y manger à trois. Un restaurant ou un hôtel n'aurait pas convenu pour cette réunion de famille." dit-il.

Bed in shop, la tannerie © Radio France - Erwan Chassin

Des chambres d'hôtes éco-responsables

Ces chambres d'hôtes sont de bons exemples qu'avec de la récupération on peut bâtir de vrais cocons. La quasi-totalité du mobilier est issue d'Emmaüs ou d'autres associations. Beaucoup de meubles sont également donnés.

Avec Bed in shop, Francois-Xavier Chambost souhaite dynamiser le centre historique de Romans en mettant à contribution les propriétaires de baux commerciaux. Lorsqu'un propriétaire accepter la rénovation à 30 000 € en moyenne de sa boutique aux rideaux fermés, il participe au retour des clients qui vont consommer dans les bars, les restaurants.

Pour dormir dans ces lieux atypiques, il faut débourser en moyenne 70 € la nuit.

Dès le mois de mars prochain, Bed in shop se lance dans la restauration du Grand café des cordeliers fermé depuis 35 ans.