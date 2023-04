Romans-sur-Isère : Indexia n'a plus le droit de vendre des assurances

Le gendarme français de l'assurance a prononcé à l'égard de la société SFAM, spécialisée dans la téléphonie et détenue par le groupe Indexia, "une mesure conservatoire d'interdiction temporaire de distribution de tout contrat d'assurance", selon un communiqué publié jeudi 27 avril. "Les pratiques portant sur le processus de commercialisation mis en place par SFAM constatées par l'ACPR, sont susceptibles de compromettre les intérêts des clients et ont déjà donné lieu à un nombre important de réclamations", justifie l'Acpr, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, les contrats souscrits avant le 25 avril "demeurent valides".

La semaine dernière, le groupe avait déjà indiqué avoir suspendu depuis début avril la signature de nouveaux contrats d'assurance. Le groupe mettait en avant un "virage stratégique" qui s'est traduit en 2020 par le lancement de la chaîne de distribution en propre et en franchise, Hubside.Store, spécialisée dans la vente de mobiles neufs et reconditionnés.

Cette sanction de l'ACPR intervient alors que les plaintes contre Indexia se sont multipliées. Des dizaines de consommateurs ont par exemple mis en cause mi-mars trois sociétés appartenant au groupe Indexia, qui a aussi fait l'objet de deux enquêtes de la répression des fraudes pour "pratiques commerciales trompeuses".

Ils affirment avoir été indûment prélevés entre 2018 et 2022 par les sociétés SFAM (Société français d'assurance multirisque, spécialisée dans la téléphonie et le multimédia), Foriou (programme de fidélité) et Hubside (magasins multimédia et services d'abonnement).

Un procès pénal, pour lequel l'association de consommateurs UFC-Que Choisir et des centaines de consommateurs se sont constitués parties civiles, doit par ailleurs avoir lieu à la suite de la deuxième enquête de la répression des fraudes.

La première enquête avait abouti à une transaction pénale dans le cadre de laquelle le groupe avait accepté de payer une amende de 10 millions d'euros. (avec AFP)