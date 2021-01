Romans-sur-Isère : l'association "Un bruit qui court" distribue des repas festifs

L'année a débuté dans la solidarité à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ce vendredi 1er janvier l'association "Un bruit qui court" a distribué près de 70 repas festifs à des pompiers, des policiers ainsi qu'à des personnes en grande précarité.

"Remercier ceux qui prennent soin de nous"

L'association romanaise a lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir réaliser cette opération solidaire. Grâce aux fonds récoltés, "Un bruit qui court" a distribué ce 1er janvier à midi des repas de fête pour ceux qui prennent soin des habitants. Des pompiers et policiers qui travaillaient en ce jour férié ont pu bénéficier de ces repas. "Ça fait plaisir que la population pense à nous" explique un policier, les bras remplis de repas. "C'est très agréable en fin d'année d'avoir des gestes comme ça surtout que cette année a été très spéciale" ajoute un sapeur-pompier de Romans.

"On a voulu cette année faire plaisir et remercier ceux qui prennent soin de nous au quotidien comme les pompiers et les policiers" explique Rémy Magaud, le directeur de l'association. "On avait aussi proposé aux gendarmes des repas mais ils ont préféré que les fonds collectés aillent à leurs collègues qui ont récemment été tués dans le Puy-de-Dôme" précise Rémy Magaud.

Aider les plus démunis

L'association a également livré des repas festifs à une vingtaine d'habitants dans la précarité. "Quand on a appelé les gens pour leur dire qu'on allait leur offrir ce repas, certaines dames ont pleuré c'était très émouvant" explique Isabelle, membre de l'association. "C'est très important de créer du lien avec ces gens en difficulté, parfois seuls, internet c'est bien mais revenons aux vraies valeurs, au vrai lien, surtout en zone rurale comme ici" explique Rémy Magaud.

Reportage à Romans-sur-Isère au cœur de cette opération de solidarité. Copier

Des bénéficiaires très touchés

Des jeunes d'un foyer éducatif de Romans sont venus avec leurs éducateurs ce vendredi 1er janvier pour livrer ces repas festifs aux personnes démunies. "C'est important de les aider, de se mettre à leur place" explique la jeune Marina. "Certains mangent pas à leur faim et c'est bien de leur offrir un bon repas et un bon moement aujourd'hui " précisent Karel et Kristenor.

"Ça fait très chaud au cœur, c'est de l'espoir" - Sandrine

Cette opération de solidarité a beaucoup touché les bénéficiaires. "Une aide ça fait du bien, on voit qu'on n'est pas seul, qu'on est entouré" explique Sandrine qui a perdu son travail suite à une maladie. "Ça fait vraiment très plaisir ces repas, ça a l'air délicieux, moi je touche 500 euros par mois et quand j'ai payé les factures il ne reste plus rien" explique Christella.