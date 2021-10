Romans-sur-Isère : des jeunes de la Monnaie aident les habitants à fleurir les tombes pour la Toussaint

Devant les portes du cimetière de Romans-sur-Isère, tout le monde s'affaire. Huit jeunes équipés d'un gilet jaune et d'un charriot de jardinage arpentent le parking. Des adolescents de 12 à 16 ans du quartier de la Monnaie. Depuis jeudi 28 octobre, ils proposent leur aide aux habitants, principalement des personnes âgées, pour porter les pots de fleurs jusqu'aux sépultures. Une opération encadrée par l'association la Sauvegarde de l'enfance à l'occasion de la Toussaint.

"Ce sont des personnes âgées, elles ont mal au dos, c'est normal de les aider" - Zakaria, jeune habitant de la Monnaie

Nicole se gare, les jeunes volontaires accourent. Dans son coffre, 25 kilos de gravier qu'ils s'empressent d'amener jusqu'à la sépulture, à une centaine de mètres. Au fil des heures et des rencontres, les ados d'abord timides, discutent plus facilement avec les arrivants. Valérie a profité de leur coup de pouce, elle repart les larmes aux yeux, très touchée par le service.

Zakaria dépose des chrysanthèmes sur une tombe, petite sourire en coin. Derrière sa pudeur, on décèle une certaine fierté. "Ce sont des personnes âgées, elles ont mal au dos, c'est normal de les aider", estime-t-il. Une fois son chariot déchargé, il rejoint ses neuf compagnons de labeur devant les grilles du cimetière, avant de s'y remettre.

Une opération pour rapprocher

"Des jeunes de la cité rencontrent des anciens", commente Edwige Arnaud, adjointe à la jeunesse à la Ville de Romans. Elle explique que c'est l'un des objectifs de cette opération "multigénérationelle". D'après l'encadrant, Philippe Guélin, éducateur spécialisé, les jeunes développent ainsi leur sensibilité et leur empathie "puisqu'on est dans un cimetière et qu'ils aident des personnes âgées", ils travaillent "leur tenue, la politesse" et dans certains cas apprennent à gérer leur frustration "lorsque les usagers ne donnent pas de petite pièce".

Des pourboires qui permettront à Zakaria et aux autres jeunes volontaires de financer une partie d'un séjour au ski cet hiver. L'opération "Je porte vos pots" se termine ce dimanche.