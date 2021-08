Romans-sur-Isère : la Licra dénonce un tag antisémite

Une étoile de David et le mot "Qui" ont été tracés au feutre noir sur une pompe à essence de la station service du centre commercial de Saint-Paul-Lès-Romans (Drôme). L'hypermarché a porté plainte et effacé le tag antisémite mais la Licra de la Drôme refuse de banaliser de telles inscriptions.

Au feutre noir une étoile de David et le mot "Qui ?" ont été tracés. Ce tag sur une pompe à essence du centre commercial de Saint-Paul-lès-Romans a été repéré et dénoncé sur twitter par un élu local de Bourg-de-Péage et militant anti-raciste.

La direction de l'hypermarché a porté plainte auprès de la gendarmerie de Romans et la pompe à essence a été nettoyée pour faire disparaître le tag.

Ce mot "Qui" est devenu depuis quelques temps une sorte de slogan de ralliement de certains opposants au pass sanitaire et au vaccin contre le Covid-19. Mais un slogan insupportable pour la Licra (ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) puisque ce mot "est un élément de langage qui tourne dans le web antisémite depuis quelques semaines" précise Pierre Pieniek, le président drômois de la ligue et conseiller départemental (LREM) de Bourg-de-Péage.

Pour lui aucun doute, cette inscription est donc clairement antisémite, impossible de n'y voir qu'une simple défiance contre le pass sanitaire. Trop facile aussi de dire que ce tag pourrait n'être qu'"un gribouillage idiot".

Pierre Pieniek détaille : "ce mot "Qui" fait référence à "Qui est responsable de ce qui nous arrive? est à mettre en parallèle avec le "ils sont partout" des années trente pour dire que les Juifs étaient responsables de ce qui se passait et des problèmes de société."

Le président départemental de la Licra n'exclut pas que la ligue puisse se porter partie civile si toutefois l'auteur du tag était identifié. Mais surtout il refuse que ce genre de faits soient banalisés : " il faut absolument que chacun soit conscient qu'il faut prévenir et c'est vigilance absolue et zéro tolérance."