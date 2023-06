Romans-sur-Isère : la Mairie présente son nouveau plan de stationnement en centre-ville

Le sujet du stationnement dans l'hypercentre était au coeur des débats, lors du Conseil municipal de ce mardi 27 juin à Romans. La Mairie a présenté une nouvelle version de son projet de "renaturation" du centre-ville (présenté en mars dernier) : la création d'un parc à la place du parking Jean-Jaurès de 485 places, en plein coeur de Romans.

Certains commerçants, Romanais et élus d'opposition sont vent debout contre le projet, par crainte de voir le centre-ville se vider, faute d'endroits où se garer. La Municipalité assure quant à elle avoir pris en compte les inquiétudes des Romanais dans cette deuxième version du projet, qui comprend désormais :

505 places de stationnement dans l'hypercentre contre 352 dans la première mouture du projet, pour compenser la perte des 485 places du parking qui va disparaître. Il s'agit de places courte durée, avec 2h de stationnement et de bornes "arrêt minute" où il est possible de se garer une demi-heure gratuitement.

Une quarantaine de places longue durée, c'est à dire toute une journée, sont conservées tout à l'Est de Jean Jaurès, côté place Charles-de-Gaulle

Trois parkings de 360 places au total avec barrière à l'entrée où il est possible de rester jusqu'à 7 jours, en payant au pro-rata situés à Gambetta, Libération et Duchesne. Parkings prévus pour 2024-2025.

L'opposition craint de voir le centre-ville se vider

Cette deuxième version du projet ne convainc pas pour autant l'opposition, qui pointe le fait que le stationnement est désormais payant et majoritairement de courte durée. De plus, les parkings de Gambetta, Libération et Duchesne, ne sont pas situés dans l'hypercentre, ce qui risque de provoquer, disent-ils, une désertification du coeur de ville.

"Les stationnements qui vont disparaitre vont être remplacés par des horodateurs dans des petites rues. S'il faut faire le tour de la ville, quand on arrive, pour trouver place, puis mettre pièce, on va rester deux heures, faire ses courses, puis partir. Quand on compare l'offre de stationnement en centre-ville avec l'offre en périphérie, qui va gagner ? La périphérie. Donc le centre-ville va se vider", s'inquiète Thomas Huriez, conseiller municipal et élu d'opposition à Romans.

Au contraire, Marie-Hélène Thoraval, la maire de Romans, se veut rassurante : "Il faut organiser une dynamique de stationnement : quand il y a beaucoup de stationnement gratuit, il y a beaucoup de voitures-ventouses qui restent toute la journée, donc on a adapté la réglementation en fonction des usages. C'est aussi une garantie de trouver une place quand on arrive."

Le tarif, assure la mairie, est bas : un euro de l'heure quelle que soit la zone, dont 30 minutes gratuites. Des abonnements à 15 euros le mois sont aussi prévus pour les professionnels de santé. Le projet a été adopté par le Conseil municipal, les travaux devraient commencer en septembre, à la rentrée.