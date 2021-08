Fermeture du musée de la Résistance à Romans : la ministre déléguée aux Anciens combattants réagit

La fermeture du musée de la Résistance et de la Déportation de Romans-sur-Isère est remontée jusqu'aux oreilles de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Geneviève Darrieussecq appelle au dialogue et à la poursuite du devoir de mémoire.