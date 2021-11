Romans-sur-Isère : la détresse des habitants de la Monnaie après le remplacement d'un groupe d'éducateurs

Assis sur un banc du quartier de la Monnaie, face aux rideaux de fer de plusieurs magasins fermés, un groupe de jeunes commente amèrement la nouvelle. L'un d'eux dit l'avoir découvert dans la presse. Sur les cinq éducateurs de rue qui l'ont vu grandir, quatre vont partir d'ici la fin de l'année. Aucun mot de la Ville de Romans. Il se sent méprisé : "La maire vient seulement nous voir quand il y a des élections, ironise-t-il. Quel est le problème avec ces éducateurs ? C'est la question. On aurait compris si c'était une question d'argent, là on ne comprend vraiment pas."

"Sans eux le quartier serait parti en vrille" - Younès, un habitant du quartier de la Monnaie

La mairie de Romans a décidé cette année de ne pas renouveler la convention avec la Sauvegarde de l'enfance. L'association intervient dans le quartier depuis 47 ans. Ses éducateurs accompagnent les jeunes de 10 à 21 ans sur le plan scolaire, professionnel et tentent de prévenir les risques de délinquance. Philippe, Loïc, Valérie, Blandine et Tiffany sont des piliers pour les habitants, "Sans eux le quartier serait parti en vrille", assure Younès.

Un lien de confiance, précieux, tissé sur plusieurs années. "Ils nous ont organisé de bonnes sorties quand on était plus jeunes, se souvient-il. Personnellement, s'il y a de nouveaux éducateurs, je n'irai pas les voir." Kenza, elle, se confie régulièrement à l'une des éducatrices qui lui prête une oreille attentive en toute circonstance.

"C'est comme la famille", témoigne une maman émue. Elle raconte comment ils ont permis à son fils de trouver un emploi. Agé de 21 ans, aujourd'hui il est en CDI. "Ils aident tout le monde, moi je n'ai jamais vu des éducateurs comme ça."

Une décision politique

La nouvelle a été brutale aussi pour la Sauvegarde. Son président Alain Genthon, estime que son équipe n'a pas démérité. "Si on évalue le boulot qu'ils ont fait sur plein de secteurs, le fait par exemple qu'il y ait trente jeunes filles de la Monnaie qui sont en études supérieures, c'est une réussite extraordinaire." L'année dernière, 254 jeunes ont bénéficié d'un suivi individuel avec les éducateurs de la Sauvegarde à Romans et 72 jeunes ont décroché un contrat de travail grâce aux 26 chantiers collectifs organisés par l'association.

Alain Genthon comprend difficilement cette décision mais la respecte malgré tout, évoquant les pressions subies par les élus concernant la délinquance. De son côté, la mairie de Romans explique vouloir renforcer la coordination au sein de ses services et reprendre les choses en main "au regard des résultats peu satisfaisants obtenus". "Une décision politique", affirme Edwige Arnaud, adjointe à la jeunesse et à la prévention : "On voit malheureusement que la délinquance est toujours là donc on veut essayer d'autres approches."

"Le lien va se reconstruire naturellement" - Edwige Arnaud, adjointe à la jeunesse et à la prévention

Le recrutement de trois nouveaux éducateurs est en cours. Ils prendront leurs fonctions le 1er janvier. Ces professionnels seront mobilisés dans plusieurs quartiers, pas seulement la Monnaie. Ils travailleront aussi les week-ends et pendant les vacances scolaires. Une stagiaire viendra renforcer l'équipe pendant quasiment un an. Les chantiers de jeunes seront maintenus et une nouvelle équipe d'animateurs organisera des évènements sportifs et culturels.

"Je comprends leur attachement, s'ils le souhaitent, les habitants peuvent garder contact avec les éducateurs de la Sauvegarde en privé", suggère Edwige Arnaud. L'adjointe à la jeunesse et à la prévention est confiante : "L'un des cinq éducateurs, déjà employé par la mairie, reste. Les nouveaux vont se familiariser avec les jeunes et le lien va se reconstruire naturellement." Ce ne sera pas si simple prévient Alain Genthon. "Ce changement va mettre en péril l'équilibre relationnel qui s'est construit dans la durée". Selon lui, il risque d'aggraver les tensions.

Une pétition circule dans le quartier. Elle a recueilli des centaines de signatures. Des habitants envisagent d'aller manifester, dans les prochaines semaines, le temps d'encaisser la nouvelle :"On veut transmettre le bon message, dans le calme", témoigne Kenza. Ils espèrent toujours que la Ville reviendra sur sa décision.