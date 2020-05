Les 22 écoles romanaises rouvriront leurs portes la semaine prochaine, entre le mardi 12 et le jeudi 14 mai. 52 classes sur 127 fonctionneront de nouveau en présentiel avec des effectifs limités.

Romans-sur-Isère : les 22 écoles vont rouvrir entre mardi 12 et jeudi 14 mai

Une classe sur trois en fonction à partir de mardi 12 dans les écoles.

La ville de Romans-sur-Isère vient de dévoiler les modalités de reprise des cours pour ses écoliers à partir de la semaine prochaine. Compte tenu des effectifs attendus, 52 classes sur 127, 12 maternelles et 40 élémentaires, fonctionneront de nouveau en présentiel avec des effectifs limités. Les heures éducatives du matin et du soir ainsi que la restauration scolaire seront également à disposition des enfants pour cette rentrée.

Chaque école aura son propre protocole

Ainsi, en application du protocole sanitaire de l’Education nationale du 3 mai, chaque école a décliné son propre protocole et le communiquera aux parents d’élèves ce jeudi 7 mai, afin que ces derniers puissent prendre une décision et laisser leur enfant en ayant connaissance des modalités précises d’accueil.

Ces protocoles font actuellement l’objet d’une validation conjointe par la Ville et l’Education nationale. Ils décrivent, école par école, le nombre de classes qui rouvriront, les locaux utilisés, les entrées/sorties échelonnées, les récréations et temps de pause, l’encadrement des temps municipaux, les modalités de désinfection, etc.