Romans-sur-Isère : maternité et bloc opératoire flambant neufs pour l'hôpital

La première pierre du nouveau bâtiment de l'hôpital a été posée mardi. Il sera fini en avril 2019. Cette extension améliorera nettement la qualité de soins pour les futures mamans et les personnes qui doivent se faire opérer.

D'ici un an et demi, les 170.000 patients qui dépendent des Hôpitaux Drôme Nord ( HDN ) seront accueillis dans de meilleures conditions à Romans-sur-Isère. L'établissement entame la construction d'un nouveau bâtiment de 5000 mètres carré.

Le futur bâtiment de nuit... - Atelier d'architecture Michel Rémon

Une nouvelle maternité sera installée au rez de chaussée avec 23 chambres, quasiment toutes individuelles et deux salles équipées de ballon et de baignoires destinées aux méthodes d'accouchement douces .

21 des 23 chambres seront individuelles - Atelier d'architecture Michel Rémon

Aujourd'hui, l'hôpital de Romans réalise 1100 accouchements par an et espère en faire 300 à 400 de plus dans sa nouvelle maternité qui jouxtera la pédiatrie et la néonatologie.

A l'étage, on trouvera la chirurgie ambulatoire et le nouveau bloc opératoire qui remplacera l'actuel, construit il y a 40 ans .

Le nouveau bâtiment sera terminé en avril 2019 , le montant des travaux est estimé à 22 millions d'euros , financé à hauteur de 16 millions par l'Agence Régionale de Santé.