Romans-sur-Isère, toujours sous le choc, rend hommage aux victimes de l'attentat deux ans après

Deux ans après l'attaque au couteau qui a fait deux morts et cinq blessés à Romans-sur-Isère, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce lundi soir pour rendre hommage aux victimes et à leur famille.

"On aurait préféré que cela ne se passe pas. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Ma mère est détruite, mon père est détruit, moi aussi", témoigne sobrement Clément Vinson, le frère de Julien Vinson, assassiné par un réfugié soudanais le 4 avril 2020 dans le centre-ville de Romans-sur-Isère. Ce jour-là, Thierry Nivon, un client, meurt lui aussi sous les coups de la barbarie. Cinq autres personnes sont blessées, dans un périple d'une rare violence.

Des souvenirs intacts

Deux ans après, il est facile de se rendre compte que le temps a peu d'emprise sur la douleur des familles. Elles se tiennent par le bras, lunettes de soleil pour cacher les larmes. Face à plusieurs centaines de personnes réunies au parc du Champ-de-Mars, Marie-Hélène Thoraval, maire de la ville, prend la parole. "Le 4 avril 2020, nous avons appris à nos dépends que les drames n'arrivent pas qu'ailleurs", avance-t-elle, la voix étrillée.

Les souvenirs sont encore intacts. Comment pourrait-il en être autrement ? "Je suis arrivée sur place et je n'ai pu que constater l'ampleur du désastre : ces corps inertes, les blessés", confie Marie-Hélène Thoraval. Un peu plus loin dans la foule, Muriel témoigne bien la difficulté de passer à autre chose : "Il n'y a pas une semaine sans que je pense à cet événement. J'habite dans le centre-ville et j'ai entendu les sirènes des policiers pendant de trop longues minutes sans comprendre ce qu'il se passait. Et c'était une horreur".

Des gerbes de fleurs sont déposées devant la statue "Le Penseur" du sculpteur romanais Toros après une minute de silence. La Marseillaise démarre. Il y a deux ans, Romans-sur-Isère a vécu l'une des plus traumatisantes pages de son histoire qu'il sera difficile de tourner. La perspective d'un procès prochainement est dans les esprits avec l'envie pour beaucoup que la justice soit rendue.