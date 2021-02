Romans-sur-Isère : un snack géré par des personnes handicapées ouvre à la Cité de la chaussure

Un snack "engagé et solidaire" ouvre ses portes à la Cité de la chaussure de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Cet espace est géré par l'Adapei 26 (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales).

"C'est une grande fierté pour l'Adapei, lance Jean-Luc Chorier, président de l'association dans la Drôme, nous accueillons déjà du public dans les cafétérias de nos établissements, mais tenir un snack en plein centre-ville, c'est une première !", explique-t-il. Paninis, bagels, ravioles... Le menu est varié. Aux commandes : Nathalie et Mohamed, respectivement 19 et 21 ans. Ils ont déjà travaillé en cuisine mais jamais au contact du public. "Ça me plaît beaucoup de servir des clients. Avant j'étais timide mais j'ai appris à me laisser aller... Et puis, c'est rassurant de travailler dans un endroit adapté et bienveillant", raconte Mohamed.

Mohamed et Nathalie se sont entraînés en condition réelle pendant une dizaine de jours, avant l'ouverture du snack au public. © Radio France - Claire Leys

Pour les encadrer, Fabienne, une professionnelle de la restauration, a été recrutée. "Je ne connaissais pas le monde du handicap, explique la Drômoise, j'ai l'habitude de parler et de travailler très vite, ici, j'apprends à ralentir, à prendre le temps d'expliquer les choses en donnant des détails. C'est une très belle aventure, et les jeunes sont extrêmement motivés", détaille Fabienne. La restauratrice a d'ailleurs déjà constaté des progrès chez Nathalie. "Au début, certaines tâches la paniquaient et elle rougissait quand je lui parlais, maintenant elle me fait des blagues, elle gagne en confiance !"

Insertion professionnelle

Cet emploi peut servir de tremplin professionnel pour les personnes en situation de handicap, selon le président de l'Adapei, Jean-Luc Chorier. "Cela fait de nombreuses années que nous proposons des formations à l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage mais c'est parfois compliqué pour les personnes handicapées de trouver un travail, de subir la pression du milieu de la restauration. Ce snack peut faire office de marche intermédiaire, pour se familiariser en douceur avec le métier, avant de travailler en milieu ordinaire", précise-t-il.

Les plats et sandwiches sont confectionnés dans les cuisines de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) "La Salamandre" à Romans, avec des produits frais et locaux.