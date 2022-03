Romans-sur-Isère : une volleyeuse ukrainienne lance un appel à la solidarité avec la mairie

Kseniia Sukhorukova, joueuse du Volley-Ball Romans se met à pleurer en évoquant ses amies russes qui ne lui parlent plus. Sa vie, ses relations ont drastiquement changé en une semaine. Sa mère ukrainienne, son père russe, son petit frère et sa grand-mère vivent près de Donetsk, région russophone de l'Ukraine. Elle vit un vrai déchirement. "On ne peut pas rester insensible à cela", réagit la maire de Romans-sur-Isère.

Un déchirement

Près de 900.000 Ukrainiens ont fui leur pays en une semaine selon le Haut Commissariat pour les Réfugiés. Le conflit s'enlise avec la Russie. Des pourparlers se déroulent à nouveau ce jeudi 3 mars avec l'espoir que les combats cessent enfin. À 2.500 kilomètres des bombes et bruits de balles, l'inquiétude et le désarroi de ceux qui ont toujours des proches sur place. "Ma famille ne veut pas bouger. Je leur ai dit de venir en France, mais ils ne veulent pas", témoigne Kseniia Sukhorukova.

Cette guerre est un vrai déchirement pour elle qui se sent profondément ukrainienne mais qui a des origines russes, qui parle russe et a été scolarisée dans une école russe. "C'est deux cultures pareilles, on est tous ensemble", dit-elle en joignant les mains, les yeux baissés. Le silence de ses amies russes est d'autant plus douloureux que partout dans le monde - Brésil, Pologne, Royaume-Uni et France bien sûr - on lui demande de ses nouvelles.

Une solidarité se met en place

À 29 ans, elle qui n'a plus trop la tête à sa carrière, se confie devant la maire de Romans-sur-Isère, visiblement émue. "Elle me parlait notamment de femmes qui ont mis leur enfant au monde dans des stations de métro pour se protéger des bombes. Je vous assure que lorsque vous êtes une mère de famille, cela vous parle", réagit Marie-Hélène Thoraval qui va se mobiliser avec les autres élus de la majorité en achetant sur leurs deniers personnels du matériel pour les nouveaux-nés.

La mairie s'est rapprochée de l'association aide action internationale pompiers qui récupère dans ses casernes et notamment celle de Romans-sur-Isère jusqu'au 15 mars, des dons matériels (vêtements chauds, couverture...) et pas de nourriture. La mairie, au travers des conseillères municipales Annie-Claude Cocoual et Philippine Gault centralisent aussi les appels et les volontaires pour héberger des réfugiés. Ces données seront ensuite remontées à la préfecture de la Drôme.

Enfin, en parallèle, la mairie a déjà répertorié des solutions d'hébergement en fonction des situations : la base Fenestrier (qui pourra accueillir temporairement deux à trois familles), l'internat Triboulet (qui a des capacités d'accueil plus importantes) et enfin les logements de Valence Romans Habitat et de Drôme Aménagement Habitat.