Romans : une mobilisation pour réclamer la réouverture du Musée de la Résistance et de la Déportation

Deux ans après la décision de la mairie de Romans-sur-Isère de fermer le Musée de la Résistance et de la Déportation, deux cents personnes se sont mobilisées devant la gare de Romans-sur-Isère dans la Drôme ce vendredi 10 janvier 2023. Ils réclament la réouverture du musée et dénoncent un affront aux résistants de Romans ainsi qu'au devoir de mémoire.

Le Comité de Défense et de Développement du Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation a profité de l'anniversaire de la manifestation du 10 mars 1943 contre le Service du Travail Obligatoire pour dénoncer la fermeture du musée.

En février 2021, la mairie a décidé de fermer le musée en février 2021 , préférant le déplacer dans les archives municipales. Depuis le Comité de défense du Musée de la Résistance et de la Déportation explique avoir à plusieurs reprises interpellé la mairie sur le dommage que cette fermeture cause au devoir de mémoire. Selon Jean Sauvageon co-président de ce comité, aucune réponse ne leur a été apportée.

"Ce musée a été créé en 1972 par 22 anciens résistants ou déportés, aujourd'hui il n'en reste plus qu'un, mais c'est un affront pour eux ! La mairie ne nous répond pas et elle ne répond pas non plus à notre avocat. Nous avons saisi le tribunal administratif et il devrait statuer d'ici la fin de l'année" explique Jean Sauvageon.

Le Comité a lancé une pétition pour réclamer la réouverture du musée, elle a déjà réuni plus de 31 500 signatures.