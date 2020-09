Roméo a disparu : depuis un mois et demi le chat de l'Ehpad d'Ajain manque aux résidents

Roméo, le chat de l'ehpad Les Signolles à Ajain est recherché depuis un mois et demi. L'établissement lance un appel pour le retrouver car il manque beaucoup aux résidents.

Roméo a disparu ! Le chat de l'Ehpad d'Ajain "Les Signolles" est recherché depuis un mois et demi. Le matou est tout noir avec une petite tâche blanche sous le ventre et il a les yeux verts.

C'est très cruel pour les résidents

Il vit avec à l'Ehpad depuis 4 ans et depuis sa disparition il manque terriblement aux résidents explique Sophie Fernandez, animatrice à l'Ehpad : "Il est dans les animations. Il choisit dans quelle chambre il dort le soir. Tout le monde le nourrit (...) Il apporte beaucoup d'affection et d'apaisement aux résidents. (...) Ça fait un mois et demi que c'est vraiment une torture pour tout le monde de savoir qu'il a disparu..."

La dernière fois qu'il a été aperçu remonte au 9 septembre à Guéret dans le quartier de l'hôpital et du collège Marouzeau, soit à plus de 12 kilomètres de chez lui !

Si vous le voyez, gardez-le avec vous et contactez l'Ehpad ou le 06.30.37.79.01