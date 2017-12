Laval, France

En Mayenne comme partout en France, des milliers de personnes passent les fêtes de Noël en solitaire, pour de nombreuses raisons notamment à cause de l'éloignement familial. Ce lundi midi, ils étaient 120 autour des tables de la maison diocésaine de Laval pour échanger, rire et passer un bon moment. Un repas organisé par le Secours Catholique.

"Si des gens ne viennent pas vers moi, ce n'est pas moi qui vient vers eux" explique David, seul à Noël depuis 20 ans.

David fait pourtant l'effort de venir à ce repas pour rencontrer des gens comme Marie-Yvonne.

"C'est sympa, ici c'est comme une grande famille"

À table on se présente, on échange et souvent on plaisante. La famille de Joël est éparpillée dans toute la France. Il ne lui parle plus et c'est la première fois que l'homme vient au repas solidaire du Secours Catholique à Laval.

"Je suis désormais au RSA et ma famille ne comprend pas vraiment"

Et même si Joël est reparti en solitaire dans sa maison, ce repas lui aura au moins permis de retrouver le sourire.