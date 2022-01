Ronan Chabot et Gilles Pillot terminent leur 20ème Rallye Dakar

Le duo Ronan Chabot et Gilles Pillot ont la plus grande longévité sur le Rallye Dakar

Clap de fin pour la 44ème édition du Rallye Dakar, et le duo Ronan Chabot et Gilles Pillot termine à la 22ème place du classement général en catégorie auto. Une belle performance pour ce duo qui a la plus grande longévité sur cette course. Jamais un équipage n'avait pris part à autant d'éditions sans changer de partenaire. "Je n'imagine pas une course sans Gilles Pillot", glisse Ronan Chabot.

Après un départ difficile, le duo s'est accroché pour aller au bout de cette course en Arabie Saoudite. Un parcours de quatorze étapes pour mettre à rude épreuve les équipages engagés. "Un Dakar c'est dur, on passe trois semaines de façon intensive, il n'y a pas de confort et on ne dort pas beaucoup, explique Ronan Chabot. C'est toute une équipe pour faire rouler une voiture."

"On a passé des dunes de niveau 3, les dunes les plus difficiles, des montagnes de sable et on a pris des toboggans, on descendait et on remontait pratiquement à la verticale en face, se souvient Ronan Chabot. On se dit que c'est incroyable que l'on arrive à faire ça avec des voitures aujourd'hui."