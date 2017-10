Ronan Lapierre de la CGT des Alpes-Maritimes : "Sur le dossier de la CSG, le gouvernement nous joue du pipeau"

Ce mardi les agents de la fonction publique manifestent partout en France. A Nice le rassemblement a lieu à 10h place Masséna.

Ronan Lapierre est la personne chargée de la fonction publique à la CGT des Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 ce mardi matin.

La hausse de la CSG compensée ?

Il y a environ 90 000 agents de la fonction publique sur les Alpes-Maritimes. Les manifestants protestent notamment contre l'augmentation de la CSG malgré les assurances annoncées hier par le Premier ministre qui assure que "la hausse de la CSG sera totalement neutralisée par une prime et l'instauration d'une baisse de la fiscalité". Ronan Lapierre n'est pas du tout convaincu : "Le gouvernement joue du pipeau. Il s'est aperçu que les cotisations qui doivent compenser, c'est une cotisation qui n'est pas payée par les agents de la fonction publique. Il a donc dégainé cette prime, mais on ne sait pas de combien elle sera."

Le rétablissement du jour de carence

Le gouvernement souhaite également imposer le jour de carence dans la fonction publique. Ronan Lapierre est bien évidemment contre : "Le rétablissement du jour de carence j'attends qu'on me démontre que ça a véritablement réglé la question de l’absentéisme. Rien n'est moins certain."

Suppression de 120 000 postes

Sur la suppression des 120 000 postes d'agents publics Ronan Lapierre considère que "le problème c'est qu'on dit aux gens qu'il faut supprimer des postes de fonctionnaires ils disent pourquoi pas, mais si on rentre dans le concret et qu'on dit il faut supprimer des infirmières, des agents de voiries, des postes d'enseignants, si on rentre dans le concret là c'est différend."