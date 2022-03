Roncq : Kevin Brandt vise le titre de champion de France des fleuristes

Quelques fleurs dans ce monde de brutes, ça ne peut pas faire de mal ! La cinquantième édition de la coupe de France des fleuristes se déroule à Hyères, dans le Var, du 25 au 27 mars 2022. Neuf artisans, âgés de 24 à 54 ans, sont sélectionnés pour cette finale, dont un Nordiste : Kevin Brandt, fleuriste à Roncq, qui possède également une boutique à Wervicq-Sud et une autre à Villeneuve d'Ascq.

A 31 ans, c'est sa deuxième participation : en 2019, il avait terminé au pied du podium, quatrième ex-aequo, et ce grand perfectionniste a appris de ses erreurs : "depuis, j'ai fait plusieurs concours. Sur certaines choses, je serai plus tatillon. Je connais mieux les critères du jury. Je sais quels points appuyer pour que ce soit parfait". Depuis plusieurs semaines, il s'entraine, un jour sur deux, dans un hangar où il travaille ses compositions, en secret.

Je fais les choses à 300%

Kevin et ses huit concurrents se mesureront lors de six épreuves : trois sujets imposés (type de composition, forme, variétés de fleurs), et trois sujets libres qu'ils peuvent préparer à l'avance, il faut notamment construire un stand fleuri de neuf mètres carrés. Tout cela représente près de dix heures de travail par jour d'épreuve. Le fleuriste s'impose donc un entraînement de sportif : "je fais les choses à 300%. Dès que je peux avec ma femme je marche, je fais du vélo. Avec ma fille je vais à la piscine. L'objectif est de gagner en souffle, en vigueur, pour être prêt mentalement, physiquement, autant que sur ma technique. J'aime ce concours car il me ressemble : cela va du plus extravagant au plus minutieux".

Dans deux semaines, il quittera la métropole lilloise à bord d'un camion rempli de fleurs, il a 15 heures de route jusqu'à Hyères, près de Toulon. Il est très impatient : "il y a une dose de stress, mais qui va me permettre de me surpasser. Mon objectif, c'est de finir champion de France. Je m'entraîne pour".