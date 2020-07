Roscoff : les forains obtiennent la tenue de la fête foraine, après avoir menacé de manifester

Elle aura finalement bien lieu ! La fête foraine de Roscoff ouvre ses portes ce vendredi soir pour une dizaine de jours. Elle avait pourtant été annulée par l'ancienne municipalité, en raison de la crise sanitaire. La nouvelle maire, élue récemment, a d'ailleurs maintenu l'arrêté d'interdiction, avant de finalement céder aux demandes des forains : ils menaçaient de manifester en ville.

"Ils ont fait du forcing", confie une commerçante. Les forains ont réclamé à plusieurs reprises de pouvoir s'installer à Roscoff, arguant avoir mis en place, au niveau de la fédération, un ensemble de mesures sanitaires strictes, validées par le gouvernement et publiées dans un arrêté interministériel. Mais c'est surtout le préavis de manifestation reconductible déposé en préfecture qui a fait penché la balance. "C'est préjudiciable, nous n'avons qu'une route, un dernier rond-point pour accéder à la ville, qu'il était facile de bloquer", explique la maire, Odile Thubert-Montagne.

Ne pas gêner la saison touristique

Face au risque de paralysie, la nouvelle édile a préféré accepter que la fête se tienne. "C'est la période touristique, nos commerçants ont besoin des touristes. Tout le monde a besoin de travailler après cette période difficile de confinement. Je n'ai pas pris la responsabilité de menacer la saison touristique pour les commerces, les restaurateurs, les hôtels, les touristes et les habitants. J'ai mes responsabilités en tant que maire, mais il y a aussi la vie économique de la commune, ne serait-ce aussi que pour le calme dans la ville, et que cela ne tourne pas aux règlements de comptes qui pourraient peut-être avoir lieu avec certaines personnes", poursuit Odile Thubert-Montagne.

La fête foraine sur le vieux port de Roscoff se tient à partir de ce vendredi soir et jusqu'au 19 juillet. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Sur les réseaux sociaux, certains habitants s'émeuvent, évoquent des menaces "d'extorsion", de "ravager les commerces", ce que ne comprend pas la maire. "J'ai lu effectivement qu'il y aurait eu des menaces de saccager la ville. Je n'ai jamais entendu cela. Je ne sais pas d'où est parti ce bruit, mais c'est un bruit et je le dément absolument. Ça fait plus de 50 ans qu'ils viennent pour la plupart. Quand ils sont là, ils viennent aux restaurants, dans les commerces. Je n'imagine même pas que cela leur aurait traversé l'esprit. Je déplore que des personnes fassent courir ce genre de choses."

Un protocole encore plus strict entre forains et mairie

Du coté des forains, on confirme avoir menacé de manifester, car ils ont vraiment besoin de travailler. "On aurait peut-être manifesté dans les rues, comme cela se fait, pour revendiquer notre gain de pain, car cela fait quand même quatre mois que nous étions arrêtés. Il faut bien que l'on se nourrisse et nos véhicules ne roulent pas à l'eau de mer", justifie Marcel Feugier, qui s'occupe avec sa compagne du stand des auto-tamponneuses.

En échange, la maire de Roscoff a fait signer à chaque forain un protocole sanitaire supplémentaire aux normes prévues par le gouvernement. Il prévoit notamment des annonces de prévention diffusées dans les hauts-parleurs des manèges (Vous en trouverez copie ci-dessous). En cas de non respect, l'élue se dit prête à faire intervenir la police municipale.

La fête foraine se tiendra les 10, 12, 14, 16 et 18 juillet de 14 heures à 23 heures, et les 11, 13, 15, 17 et 19 juillets de 14 heures à 22 heures.