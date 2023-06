Rosmerta va pouvoir déménager mais elle a encore besoin de notre générosité pour financer les travaux

Rosmerta a encore besoin d'argent pour faire les travaux du bâtiment qu'elle achète.

Une collecte a déjà rassemblé 500.000 euros. Il faut encore 200.000 euros pour les travaux avenue de la Trillade.

L'association qui accueille des personnes exilées prévoit de quitter en septembre l'immeuble du diocèse rue Pasteur à Avignon. L'association le squatte depuis décembre 2018.

Dans le bâtiment en cours d'achat avenue de la Trillade, 30 personnes pourront être hébergées, la moitié de la capacité actuelle rue Pasteur.

L'achat est possible grâce aux dons des Vauclusiens et de plusieurs fondations.

Collecter encore 200.000 euros pour des travaux

Elysabeth Cozian, la co-gérante de la société immobilière citoyenne espère que les vauclusiens continueront de soutenir Rosmerta pour financer les travaux : "pouvoir acheter ce bâtiment, c'est une super bonne nouvelle après des années de négociation avec le diocèse. Le squat ne pouvait pas continuer. Nous avons besoin de lever 700.000 euros pour notre SCI citoyenne. On a déjà presque 500.000 euros et on est très contents car beaucoup d'Avignonnais et de Vauclusiens nous ont apporté leur soutien financier. Pas mal de gens pensent comme nous : ils ont envie de lutter contre cette situation catastrophique et s'engagent pour mettre à l'abri des mineurs non accompagnés". L'aménagement du nouveau bâtiment s'inspirera des Terrasses Solidaires de Briançon.

Le succès de la collecte et le déménagement de Rosmerta ne régleront pas l'accueil des personnes exilées. Depuis quelques semaines, Guigou Chenevier, le co-gérant de la société immobilière citoyenne remplit les colonnes de son petit cahier. Il sourit en lisant le dernier total des dons : " 496.768 euros. trés bonne nouvelle car on va pouvoir acheter une maison avenue de la Trillade" . Ce bâtiment est collé à la voie ferrée.

Il faudrait un autre squat à Avignon pour accueillir les personnes exilées

Elysabeth Cozian, l'autre co-gérante de la société immobilière citoyenne souligne que "Rosmerta continue jusqu'en septembre. C'est génial mais on ne pourra pas accueillir toutes les personnes à la rue et qui ne sont pas prise en charge par l'aide sociale à l'enfance."

Seulement 30 personnes seront hébergées dans la nouvelle maison de Rosmerta, la moitié des capacités actuelles pour Guigou Chenevier, il va falloir ouvrir un autre squat à Avignon : "ce serait à espérer qu'une équipe de gens plus jeunes que nous cherche un autre lieu pour une autre aventure d'accueil. En tout cas, on va avoir besoin de trouver des solutions pour accueillir toute les personnes qui arrivent*. On refuse quotidiennement des jeunes car on ne peut pas les accueillir ici faute de places"*.

Guigou Chenevier estime que depuis janvier, Rosmerta a 'remis sur la route' prés de 200 personnes", faute de capacité d'accueil. Depuis 2018, Rosmerta a accueilli à Avignon et scolarisé 215 jeunes mineurs et une soixantaine de familles.