Rosny-sous-Bois : la copropriété menacée "d'effondrement", une centaine d'habitants évacués

Le maire de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a pris un arrêté de péril imminent qui donne 24 heures à une centaine d'habitants pour quitter leurs logements. Les six immeubles de leur copropriété présentent des "risques d'effondrement" selon les expertises récentes.

Six immeubles menacent de s'effondrer dans cette copropriété de Rosny-sous-Bois

Rosny-sous-Bois, France

Ils ont 24 heures pour quitter leurs appartements. Voilà le message délivré ce jeudi à la centaine d'habitants d'une copropriété de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, par la mairie. Le maire (LR), Claude Capillon, a pris un arrêté de péril imminent, concernant la copropriété située au 21 rue des deux communes, qui compte six immeubles et qui "menace de s'effondrer", selon son communiqué.

Lundi 19, le rapport de l'expert judiciaire, nommé par le tribunal administratif de Montreuil, a confirmé une situation déjà connue : il préconise un départ des occupants des immeubles, en raison des "risques d'effondrement". Il pointe aussi des "risques d'électrocution, d'incendie" précise le cabinet du maire à France Bleu Paris.

Une permanence et des solutions d'hébergement d'urgence

Ce jeudi le maire a fait parvenir aux habitants un courrier leur indiquant l'obligation de quitter leurs logements dans les 24 heures. La mairie a mis en place une "permanence d'accueil" au Centre communal d'action social du quartier. Les familles seront hébergées à l'hôtel, les hommes seuls dans "un vestiaire" mis à disposition par la ville. Le maire rappelle toutefois que l'obligation de reloger les habitants incombe aux propriétaires des appartements.

La ville a déjà racheté 30% des logements

Les six immeubles, construits dans les années 20, étaient connus pour leur insalubrité depuis les années 2000. Il était déjà frappé d'un arrêté de péril depuis début 2018 et devait être évacué en avril 2019 en vue de sa démolition. La ville de Rosny-sous-Bois indique avoir déjà préempté et racheté 30% des logements de la copropriété, afin de les murer. Selon son dernier décompte, 62 logements étaient encore occupés à ce jour.