Roubaix : des enseignants du lycée Jean Moulin en grève réclament des postes supplémentaires

Une vingtaine d'enseignants et de CPE du Lycée Jean Moulin à Roubaix sont en grève ce lundi. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail depuis l'année dernière et une "escalade de la violence" au sein de l'établissement.

Des postes supplémentaires

Les enseignants s'inquiètent de ne pas pouvoir prendre le temps nécessaire pour accompagner les élèves en difficulté. "Depuis le covid, les absences son très fréquentes, les élèves ont du mal à revenir en cours et rester dans un établissement", rapporte Pierre, enseignant du lycée jean Moulin. D'après le personnel, il manque un poste de CPE et plusieurs postes de surveillants, "nous n'avons pas le temps d'aider les élèves en détresse sociale parce que nous devons gérer en priorité les incidents", indique Margaux, professeure d'économie et de gestion et militante SUD éducation.

En octobre, une enseignante a été bousculée et insultée. Il y a deux semaines une autre enseignante a reçu du gaz lacrymogène. Une arme à feu et des sabres ont été également introduits au sein de l'établissement. "On a déjà reçu du gaz lacrymogène dans les couloirs et il y a déjà eu des sacrées bagarres avec des sabres, des couteaux ou des matraques", raconte un groupe de lycéens en seconde qui soutient les grévistes.

Reçus par le rectorat de Lille

Face au manque de moyens et au malaise grandissant des élèves, le personnel attend des mesures du rectorat de Lille au plus vite. L'académie les a reçus ce lundi après-midi avec deux propositions. Le renforcement des postes de surveillants et la mise en place d'un service de médecine du travail avec un psychologue et une infirmière.

Les enseignants ne renouvellent pas la grève mais ne crient pas victoire et attendent de pieds fermes la mise en place de ces mesures.