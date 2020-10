Roubaix: bientôt le retour des repas chauds à la cantine

Les 3600 élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques de Roubaix qui mangent à la cantine, sur un total de 10.000 élèves, mangeront de nouveau chaud à partir du lundi 12 octobre. C'est l'engagement pris ce jeudi par le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Pour cela, la ville va devoir recruter en urgence 15 agents de restauration et d'entretien et une quarantaine d'animateurs pour assurer la pause du midi. Au total, les enfants n'auront donc "que" quatre repas froids: ces jeudi 1er et vendredi 2 octobre, puis deux jours la semaine prochaine encore.

Pourquoi sert-on des sandwichs froids aux élèves?

La crise sanitaire a fortement impacté les personnels qui travaillent dans les écoles, explique le maire: "Comme on respecte scrupuleusement les mesures sanitaires et les règles à observer avec les cas contacts, nous avons dû gérer des absences de personnels hors normes. Et nous avons décidé de ne pas arbitrer entre la qualité des protocoles sanitaires et la qualité des repas.". Il rappelle aussi que ces repas sont équilibrés, les sandwichs élaborés avec des produits frais accompagnés de laitages et de fruits.

Il n'y aura donc finalement que quatre repas froids au total mais dans le courrier distribué aux parents d'élèves le mardi 29 septembre, il était indiqué que la situation devait durer deux semaines, ce qui avait fait bondir des parents d'élèves qui soulignent l'importance d'un repas chaud compte tenu de la météo actuelle. Autre motif de satisfaction, finalement, tous ces repas froids seront gratuits.

La cantine: le seul repas équilibré de la journée pour certains enfants

François Pinchemel, responsable de la FCPE sur Roubaix et Tourcoing rappelle l'importance du retour au plus vite de ces repas chauds: "On connaît l'importance de la cantine à Roubaix. C'est pour ça qu'elle est très peu chère pour beaucoup de familles, voire gratuite via différentes aides, justement pour des raisons sociales. Parce qu'on sait que pour certains enfants, ce sont les seuls repas équilibrés de la journée qu'ils auront."