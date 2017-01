Annulation d’une conférence de deux prédicateurs musulmans polémiques à Roubaix

INFO FRANCE BLEU - La polémique grandit depuis quelques jours, jusqu'à la prise de position du président du conseil régional des Hauts de France ce mardi après-midi : la conférence de deux prédicateurs musulmans, dont Hani Ramadan, frère de Tariq Ramadan, est annulée samedi à Roubaix.

A Roubaix, dans la métropole lilloise, la conférence organisée samedi à la mosquée Bilal est annulée. Le président Les Républicains du conseil régional, Xavier Bertrand, avait demandé au préfet de l'interdire. Deux personnalités étaient invitées, pour parler de l'islam : Hani Ramadan et Eric Younous. Deux personnalités controversées, à cause de propos qu'ils ont tenus plus ou moins récemment. Face à la polémique, les responsables de la mosquée ont donc décidé d'annuler leur venue. Ils nous ont confié que la situation devenait trop politique. Ils appellent à un débat sur la liberté d'expression.

Le premier est un intellectuel suisse, directeur du centre islamique de Genève. Il est moins médiatique que son frère, Tariq Ramadan, mais Hani Ramadan suscite aussi souvent la polémique. Comme en 2002, quand il signe une tribune dans le journal le Monde, où il qualifie la lapidation des femmes adultères de purification. Ou plus récemment quand il compare une femme non voilée à une pièce de monnaie qui passe de main en main. Ou qu'il fustige régulièrement les médias et les journalistes, qu'il qualifie de sionistes. Le second, Eric Younous, enseigne à la mosquée de Sartrouville, en région parisienne.