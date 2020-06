Roubaix: son père a été inhumé en France, il veut rapatrier le corps en Algérie

"Tant que mon père sera enterré ici , on sera toujours en deuil", se désole Karim Dahmani. Cet habitant de Roubaix a désormais une obsession: faire exhumer le corps de son père du carré musulman du cimetière où il a été enterré pour pouvoir le rapatrier son Algérie, son pays natal: "C'était son souhait, il voulait être enterré en Algérie à côté de son grand-père, donc la question ne se pose pas." Le père de Karim Dahmani est décédé le 9 avril à l'âge de 77 ans à l'hôpital de Tourcoing avec une suspicion de Covid, ce qui va retarder le rapatriement.

Karim Dahmani estime qu'il sera en deuil aussi longtemps que son père restera enterré à Tourcoing © Radio France - Odile Senellart

Karim Dahmani est passé par Les Pompes Funèbres Musulmanes Sounna, pour s'occuper de l'inhumation du corps de son père. L'entreprise, basée à Roubaix, possède deux agences dans la ville et une autre à Lille. En temps normal, elle organise un rapatriement des corps des défunts dans environ 70% des corps dont elle s'occupe. Des rapatriements stoppés net ou bien avec des mesures drastiques depuis le début de la crise. Des pays comme le Maroc interdisent à ce jour tout rapatriement, que le défunt soit mort de cause naturelle ou du coronavirus. Jusqu'au 30 mai, l'Algérie elle n'autorisait le rapatriement que des défunts morts de cause naturelle. Et depuis le 30 mai, elle autorise également le rapatriement des défunts décédés de la Covid. Mais le rapatriement se fait pour le moment par avion cargo, sans famille pour accompagner le corps.

Le gérant des pompes funèbres musulmanes Sounna doit accompagner les familles qui ne comprennent pas qu'elles ne puissent pas réaliser les dernières volontés de leur proche décédé © Radio France - Odile Senellart

"La génération qui décède aujourd'hui, ce sont des gens qui sont nés là-bas, en Algérie ou au Maroc par exemple, c'est leur terre, leur maison", explique Mohamed Ouahmed, le gérant des Pompes funèbres musulmanes Sounna, "ils ont grandi là-bas, travaillé là-bas. Certains ne sont venus ici que pour leur retraite, c'est leur souhait d'être enterré chez eux, dans leur pays d'origine". Difficile pour ce gérant de faire entendre aux familles déjà endeuillées qu'elles ne pourront pas réaliser, ou en tous cas pas dans l'immédiat, les dernières volontés de leur proche décédé.

Il va falloir exhumer les corps pour pouvoir ensuite les rapatrier

"Dans l'immense majorité des cas, les familles qui n'ont pas eu d'autre choix que de faire inhumer le corps ici ont l'intention de le faire exhumer plus tard pour le rapatrier", explique Mohamed Ouhamed, "elles n'imaginent pas ne pas pouvoir le faire". C'est en fait possible dès aujourd'hui pour les rapatriement vers l'Algérie, à condition d'avoir les autorisations nécessaires, et ça devrait l'être vers le Maroc dès que le pays autorisera le rapatriement des corps, explique Benoît Sion, le vice-président régional de la Fédération Française des Pompes Funèbres, à la tête des Pompes Funèbres Sion à Libercourt: "Une personne qui a été enterrée dans un cercueil traditionnel doit être exhumée pour être placée dans un cercueil hermétique(ndlr: ceux qui sont habilités à passer les frontières) pour qu'on puisse ensuite procéder au rapatriement". D'après Benoît Sion, cette procédure peut se faire assez rapidement.