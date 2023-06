Roubaix : un grand élan de solidarité après l'incendie d'El Cagette

Une semaine après l'incendie qui a fait tout perdre à l'association El Cagette de Roubaix, un grand élan de solidarité est né dans le quartier du Trichon, où était installée El Cagette depuis deux ans et demi.

S'il n'y a que l'enseigne d'El Cagette qui a résisté aux flammes, ça ne décourage pas pour autant Anne Macou, la directrice de l'association : "L'idée c'est d'y retourner. Le plus important maintenant c'est de retrouver un lieu pour cet été, et ensuite un local plus pérenne pour la rentrée de septembre".

De nombreux témoignages de soutien

Les adhérents de l'association ont rapidement apporté leur soutien à El'Cagette. Et même le club de rugby roubaisien a mis sa pierre à l'édifice : "Ils nous ont donné des étagères, qu'on espère pouvoir réutiliser dans nos futurs locaux", se réjouit Anne Macou.

Les institutions aussi se mobilisent. Le Conseil régional va fournir des ordinateurs, et la Mairie a proposé plusieurs locaux. Une aide bienvenue et encourageante pour Vincent Cahour, le président d'El Cagette : "on ne désespère pas de trouver quelque chose qui corresponde à nos espérances et à celles de cet écosystème qui nous entoure, et qui nous a montré ce qu'il était capable de nous renvoyer après plusieurs années dans le quartier".

"On ne veut pas que ça se termine ici. C'est une belle histoire et il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête un beau matin de juin de cette manière-là", conclut Anne Macou.

El Cagette a créée une cagnotte en ligne et a déjà récolté 5000 euros.