Rouen : 109 médailles remises à la préfecture pour ceux qui ont affronté les flammes de Lubrizol

Le mot "fierté" est revenu dans beaucoup de bouches ce samedi après-midi. Celle des 109 pompiers et employés de Lubrizol et Boréalis (l'usine d'engrais classée Seveso, voisine de Lubrizol), mais aussi celle de leurs proches "ça fait du bien de le voir reconnu pour ce qu'il fait. Je me souviens de l'incendie, des photos et de ce message "tout va bien", ça fait peur quand même" se souvient Ornella, compagne d'Olivier, sapeur-pompier et présent sur l'incendie il y a deux ans.

"un mur de flammes"

"Un mur de flammes et une colonne de fumée gigantesque" se souvient un autre pompier qui préfère rester anonyme. Le point commun de toutes les personnes décorées ce samedi 10 juillet 2021 reste leur humilité "on n'a fait que notre travail" rajoute-t-il.

Parmi eux, il n'y a pas eu que des pompiers, 13 salariés de Lubrizol et 2 de Boréalis se sont aussi vu remettre une médaille : "ça fait du bien d'être reconnus, on n'a pas vécu des choses faciles" raconte Réginalde opérateur dans l'usine. "On ne sait jamais comment on peut réagir face à un tel incendie, mais là tout le monde s'est soudé pour faire son travail", c'est à dire sauver leur entreprise et éviter que l'incendie ne se propage trop "on a vite compris qu'on ne pourrait pas l'arrêter seuls" termine Réginalde.

"une nuit assez effroyable"

Une cérémonie pleine d'émotions, y compris pour le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand : "c'est une fierté d'avoir décoré ces hommes et femmes qui se sont battus pendant ces 12 heures, les heures d'une nuit assez effroyable il faut bien le dire". Une émotion partagée selon lui, qu'il a observée dans les yeux des 109 décorés.