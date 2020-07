Rouen : 200 personnes manifestent contre le gouvernement Castex

Environ 200 personnes ont manifesté ce vendredi dans les rues de Rouen, à l'appel du collectif féministe Nous Toutes. Elles dénoncent la composition du gouvernement Castex, et notamment la présence à l'Intérieur de Gérald Darmanin, mis en examen pour viol, et à la justice d'Eric Dupond-Moretti.

Environ 200 personnes, principalement des femmes, sont réunies ce vendredi soir dans le quartier du palais de justice, à Rouen. Comme dans de très nombreuses villes de France, les manifestants dénoncent la présence de deux ministres dans le gouvernement Castex.

En cause, Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs mis en examen pour viol, et Eric Dupond-Moretti, nommé à la justice, qui a toujours été très critique envers le mouvement Me Too.

Les manifestantes brandissent notamment des banderoles dénonçant la culture du viol, comme en témoignent nos photos.

Des panneaux brandis par les manifestantes rouennaises, ce vendredi. © Radio France - Olivia Cohen

Environ 200 personnes réunies devant le palais de justice de Rouen. © Radio France - Olivia Cohen