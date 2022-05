Rouen : à l'aéroport, les contrôleurs aériens scrutent le ciel

Des vols militaires en passant par les vols loisirs et et les vols d'affaires, une dizaine de contrôleurs se relaient pour scruter le ciel en Seine-Maritime à l'aéroport de Rouen-Vallée de Seine. "Dans la zone que nous contrôlons qui est une espèce de gros cube autour de l'aéroport, on est en contact permanent avec les avions de cette zone", explique Charles, contrôleur aérien.

Jusqu'à 200 mouvements par jour sur les deux pistes

De Saint-Valery-en-Caux en passant par le pays de Bray jusqu'à Rouen, leurs journées sont loin d'être un long fleuve tranquille. "Nous avons deux missions, prévenir les collisions (avec le sol, ndlr) et les abordages (entre avions). Et de coordonner le trafic", ajoute Charles.

"Il y a tout un panel de vols, c'est stimulant. Les situations sont toujours différentes. Chaque décision que nous prenons dépend d'un ensemble de paramètres qui varient en permanence. La position de deux avions à quelques secondes près change la solution que l'on va appliquer, le vent, la météo, les vitesses, la position. Chaque situation est unique", se réjouit Charles.

Si le temps est clément, "il peut y avoir jusqu'à 200, 230 mouvements sur nos deux pistes", poursuit Julie Forget, cheffe de la circulation aérienne à l'aéroport. "On se lève le matin et on ne sait pas ce qu'il va se passer la journée. C'est un peu comme jouer à un jeu vidéo mais sans game-over, sans fin de partie", renchérit-elle. Car même s'il n'y a plus de vols commerciaux, les contrôleurs aériens gardent tout de même un œil attentif sur le ciel seinomarin.