11e samedi de mobilisation à Rouen et dans toute la France contre pass sanitaire. Le cortège normand défile régulièrement en centre-ville de Rouen, ce qui qui agace les commerçants dont l'activité baisse drastiquement. Une association a demandé au Préfet d'interdire l'accès à l'hypercentre.

Rouen : certains commerçants ne veulent plus des manifestations anti-pass en centre-ville

"Nous ne pouvons plus attendre chaque samedi l'angoisse d'être pris en otage sur la journée commerciale la plus importante de la semaine", peut-on lire dans une lettre, de l'association des Vitrines de Rouen, adressée au Préfet de Seine-Maritime ce jeudi 23 septembre. Depuis plus de deux mois, chaque samedi, des opposants au pass sanitaire défilent à Rouen. Conséquence, l'activité des commerçants chute lourdement.

"Nous sommes attaché à la liberté de commercer, tout comme à la liberté de manifester", écrit également l'association dans son courrier. "Nous vous demandons ainsi de placer la zone intra-boulevards du centre-ville de Rouen en zone sécurisée en limitant toute manifestation dans cette zone", plaide le collectif.

Envoyer un message positif à nos clients pour qu'ils ne se détournent pas de notre centre-ville le samedi pour les plateformes de vente en ligne, par peur de se rendre en magasin

"Cette mesure permettra à tous, commerçants et manifestants, d'exercer leurs libertés respectives dans un environnement sécurisant", lit-on encore. "Vous l'avez déjà fait auparavant avec le mouvement des Gilets Jaunes", termine l'association des Vitrines de Rouen.