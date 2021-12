Rouen : ces restaurateurs qui mettent les petits plats dans les grands pour le réveillon du Nouvel An

Le sourire reste masqué mais il est grand chez Madame, place Saint-Marc à Rouen, pour Julie qui se dit "trop contente" de pouvoir accueillir ses clients le soir du 31 décembre. "On avait un peu peur et finalement on est ouvert et c'est super !"

L'assistante de direction du restaurant craignait des mesures de restrictions. Elle se souvient de l'an dernier et du couvre-feu. "Même les clients nous demandaient quand ils réservaient" et finalement on pourra "fêter tout en respectant les mesures barrières." Car oui assure la jeune femme, "on peut fêter sans danser ou chanter" mais en mangeant bien.

Pour l'occasion, le chef a préparé un menu spécial : "du foie gras, une raviole de langoustine, un risotto de Saint-Jacques, un suprême de chapon et un dôme chocolat blanc/mangue-passion" détaille-t-elle enthousiaste.

Un bon repas pour bien commencer la nouvelle année

Chez Gill côté bistro, place du Vieux Marché, on affiche un sourire semblable. "On est complet !" se réjouit Pascale qui a rejoint l'équipe de salle il y a trois mois. "On a eu quelques désistements. Peut-être par peur du virus, peut-être à cause du virus mais depuis les annonces, les clients ont réservé les dernières tables qui nous restaient".

Et là encore le chef a élaboré un menu particulier pour cette soirée : foie gras poêlé, Saint-Jacques snackées, agneau farci et trois desserts en dégustation : Mont-Blanc, verrine pistache-pamplemousse et croustillant chocolat-gingembre confit.

L'idée c'est que "les clients passent un bon moment et oublient les tracas de ces deux dernières années pour démarrer sur une nouvelle année qui aille dans le bon sens" espère-t-elle.

L'envie de profiter

A La Couronne aussi on affiche complet pour ce réveillon. "Les gens avaient à cœur de profiter pleinement de cette période de fêtes pour se faire plaisir" analyse le chef Vincent Taillefer. "Sachant qu'on ne sait pas ce qui nous attend, les gens se lâchent un peu et ça nous fait plaisir à nous restaurateurs" conclut-il.

Et chez lui, à déguster : saumon fumé, foie gras, risotto de gambas et langoustines, suprêmes de chapon farci - ris de veau et châtaigne, ravioles de chèvre frais et en dessert : mi-glacé-mi-chaud de brownie praliné.