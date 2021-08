Rouen : dans les autocars, les débuts du passe sanitaire demandent de l'organisation

Obligatoire dans les bars et les restaurants depuis lundi 9 août, le passe sanitaire est aussi nécessaire dans certains transports. Parmi eux, il y a les autocars interrégionaux. À Rouen, la mesure demande aux passagers plus d'organisation.

"Vous avez votre passe sanitaire madame ?" À l'entrée de son autocar, Maxime, téléphone en main, ne contrôle plus seulement les tickets.

Depuis le 9 août, le passe sanitaire est obligatoire dans certains transports en commun. Les lignes à grande vitesse, les avions mais aussi les autocars interrégionaux sont concernés. Comme celui que Maxime va conduire vers Paris avec à bord une trentaine de passagers.

Avant de monter, tous ont dû montrer la preuve d'une vaccination complète, un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de moins de six mois. "Je suis obligé de vérifier tous les passes sanitaires, explique Maxime. Il n'y aura aucun passe-droit malheureusement, je peux pas me permettre de laisser monter quelqu'un qui n'a pas de passe sanitaire. La loi c'est la loi, on est obligé de l'appliquer."

"Il faut s'organiser"

Parmi les passagers, la mesure fait débat. "C'est beaucoup mieux d'avoir le passe sanitaire et de savoir qu'on est dans un cadre qui est plutôt sain, confie Samar. De son côté, Sarah est moins dithyrambique : "Je trouve ça très embêtant. J'ai dû faire le test ce matin du coup j'ai dû me réveiller tôt, faire quatre pharmacies pour en trouver une qui prend sans rendez-vous. Il faut s'organiser."

Une amende de 135 euros

À la porte de l'autocar, Christine est, elle, bien embêtée. Sans passe sanitaire, elle ne va pas pouvoir monter à bord. "Je suis déçue. J'ai entendu dire qu'il y aurait une petite tolérance la première semaine, le temps que les choses se mettent en place mais apparemment ça ne marche pas", raconte Christine, un peu dépitée.

Une déception qui lui évitera peut-être d'autres tracas car en cas de non-respect de la mesure, l'amende s'élève à 135 euros.