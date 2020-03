Rouen : élèves et enseignants-chercheurs en grève contre la loi sur la recherche

"Le 5 mars, l'université et la recherche s'arrête", c'est le slogan des universitaires en colère. Une centaine d'étudiants et d'enseignants-chercheurs s'est rassemblée ce jeudi 05 mars devant la cathédrale de Rouen à l'appel des syndicats pour dire "non" au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche bientôt dévoilé par le gouvernement.

Les manifestants dénoncent également la dégradation des conditions de travail et la précarité dans le milieu de la recherche notamment au sein des facultés rouennaises.

Pendant qu'il y a eu l'augmentation de la démographie étudiante, les moyens matériels et humains n'ont pas suivi. Le gouvernement veut financer la recherche la plus valorisable d'un point de vue économique et délaisser d'autres domaines comme les sciences sociales" Pierre-Emmanuel Berche, enseignant-chercheur en physique et représentant syndical SNESUP-FSU

La réforme des retraites fait également partie des revendications du jour.