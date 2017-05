Rouen : environ 200 personnes marchent en hommage à Samir Chaouki

Une foule d'environ 200 personnes a parcouru les rues de Rouen, ce samedi, pour rendre hommage à Samir Chaouki. Le corps de ce jeune homme de 29 ans a été retrouvé lundi dans la Seine, à proximité du pont Boieldieu. Ses proches s'interrogent sur les circonstances mystérieuses de sa mort.

Il se sont donné rendez-vous devant l'hôtel de ville de Rouen, en début d'après-midi, ce samedi. Dans la foule silencieuse, il y a des membres de la famille de Samir Chaouki, des amis, des collègues... Tous sont encore sous le choc après la mort de ce jeune informaticien.

Nous sommes en quête de la vérité

Cette marche est donc une manière de lui rendre hommage et de rappeler qu'ils veulent comprendre. "Je suis venue pour soutenir la famille dans un moment très difficile, confie Céline, brassard blanc autour du biceps, et rose à la main. Et parce que, comme eux, je suis en quête de la vérité."

Mort par noyade

Samir a disparu dans la nuit du 29 au 30 avril alors qu'il rentrait à son domicile rive gauche, après une soirée. Son corps a été repêché dans la Seine, lundi, au niveau du pont Boieldieu.

D'après l'autopsie, le jeune homme est mort par noyade, et n'aurait subi aucune violence. Mais pour les Chaouki, cette disparition est "absurde" et ils ont encore de nombreuses interrogations.

Nous avons entière confiance en la police

Comment Samir s'est-t-il retrouvé dans l'eau à 4 heures du matin ? A-t-il fait une mauvaise rencontre ? Autant de zones de flou que Naïma Chaouki, la sœur du jeune homme, aimerait éclaircir.

"Les circonstances sont extrêmement mystérieuses, estime-t-elle. Mais nous faisons entièrement confiance à la police pour élucider cette affaire. Afin que nous puissions faire notre deuil."

Sécurisation des quais

Symboliquement, le cortège suit le chemin que Samir aurait emprunté le soir de son décès, jusqu'au pont Jeanne d'Arc. Pour Jean, cette affaire relance le débat sur la sécurité des bords de Seine.

"Les Ponts font partie de la vie de Rouennais. Ils nous permettent de nous retrouver, d'une rive à l'autre. Quand ça devient des lieux où on peut perdre la vie, ça interroge."

Le cortège a rejoint les bords de Seine pour lancer des fleurs dans le fleuve, dans hommage à Samir. © Radio France - Hélène Fromenty

Sur les quais de Seine, les proches de Samir ont finalement jeté des fleurs à l'eau, dans le silence le plus complet.