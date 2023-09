Rouen : ils ramassent des balles de golf perdues dans des étangs : la bonne affaire de deux jeunes normands

Jules Barranco et Thomas Derderian, 26 ans, ont étudiés ensemble. Après avoir commencé leur vie active chacun de leur côté, ils ont finalement décidé de se réunir, pour créer Another Swing. Entreprise qui collecte et revend des balles de golf perdues par des propriétaires qui ont un peu trop dévié leur tirs par les étangs bordant les terrains de golf.

Nous retrouvons les deux jeunes hommes au Golf de la Forêt verte, à une vingtaine de minutes au nord de Rouen. Ils sont en combinaison de plongée, renforcées au bas du corps : "On n'a pas froid, on peut plonger toute l'année, et on ne se fait pas mal en voulant ramasser les balles", clament-ils. Ils fouillent l'étang, en profondeur, pour retrouver des balles perdues. Environ 3.000 dans celui-là. Dans 70% des cas, elles sont toujours en bon état, assez pour être remises en circulation*. "On a un processus de nettoyage, puis une séquence de tri manuel pour les classer par marque, état..."* expliquent-ils.

Ils ramènent ensuite leurs balles dans leur entrepôt de Darnétal, où ils en ont déjà collecté près de 100.000 depuis juin dernier, date de la création de l'entreprise. "On est les seuls en Normandie", précisent-ils.

Une intervention gratuite

Ils trouvent des contrats avec les golfs locaux, comme ici à la Forêt verte et interviennent gratuitement ! "Il y a une forme de gagnant-gagnant, explique Thomas Georges, le directeur du golf. On leur donne accès à nos étangs et aux balles dedans et en échange ils nous reproposent à la vente ces balles reconditionnées." Another Swing, une fois les balles lavées, les revend sur son site Internet, ou dans les golfs partenaires. Des balles de très bonnes qualités, juge le directeur : "Elles sont prisées par nos clients, on les vend rapidement." Des balles revendues entre huit et vingt euros la douzaine par l'entreprise.

Le golf y voit aussi un moyen de prouver sa volonté d'être plus écologique, dans un sport régulièrement pointé du doigt : "Les balles peuvent dégager des résidus de plastique dans l'eau, explique Thomas Georges. C'est pour ça qu'il est important de les enlever régulièrement." Et le directeur de préciser qu'une nouvelle loi, en 2025, empêchera les golfs d'utiliser des produits phytosanitaires. "On arrose moins, on a changé de type de gazon, on n'utilise plus de phyto : on fait attention."

