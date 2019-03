Rouen : l'enquête diocésaine pour la béatification du père Jacques Hamel est terminée

Rouen, France

La première des deux étapes vers la béatification du père Jacques Hamel, qui avait été assassiné le 26 juillet 2016 à l'âge de 86 ans par deux jeunes terroristes islamistes à Saint-Etienne-du-Rouvray, est désormais close. L'enquête locale qui avait commencé en mai 2016 s'est conclue par la mise sous scellé d'un dossier de 11 500 pages de témoignages et d'archives du "père Jacques". Ce dossier a pour but de mettre en lumière la spiritualité et la personnalité du père Hamel auprès du Vatican.

Un grand moment de douleur

La cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses personnalités proches du père Hamel. Notamment les deux sœurs du curé, toutes deux particulièrement touchées par la cérémonie. Au terme de cette longue procédure qui a duré 2 ans, Roseline Hamel qui a donné de nombreuses archives personnelles a vécu un moment compliqué : "Me détacher de toutes les homélies et des effets personnels de mon frère a encore été un grand moment de douleur, explique celle qui a récemment sorti un livre de son histoire. J'espère que sa béatification lui soit accordé par le pape François le plus rapidement possible."

Entre 2 ans et 5 siècles d'attente

Le dossier va être remis par l'archevêque de Rouen Dominique Lebrun en personne lors d'un pèlerinage au Vatican, en avril. Il sera accompagné par une quarantaine de jeunes du diocèse. Le dossier sera ensuite étudié scrupuleusement par les évêques et les cardinaux avant d'être transmis au Pape. Et cela peut prendre du temps : "entre 2 ans, la durée minimum et 5 siècles, comme on en a l'habitude à Rouen explique Monseigneur Dominique Lebrun. Jeanne d'Arc qui est morte en 1431 a attendu l'année 1907 pour être béatifiée." Mais tous espèrent à Rouen que le Pape François décidera rapidement de faire du père Jacques Hamel un bienheureux.