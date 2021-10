Rouen : L214 s'installe devant Burger King pour dénoncer les méthodes d'élevage et d'abattage des poulets

La guerre est lancée entre L214, association de défense des animaux, et le géant du fast-food Burger King. Des militants se sont réunis devant le restaurant de la rue du Gros Horloge à Rouen et au Havre, ce samedi, pour dénoncer les méthodes d'élevage et d'abatage des poulets achetés par l'enseigne.