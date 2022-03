Rouen : la convention citoyenne a rendu ses propositions

Les trente Rouennais tirés au sort en janvier pour faire partie du premier conseil citoyen de la ville ont rendu leurs propositions, ce vendredi, pour faire de Rouen une ville "résiliente", c'est-à-dire qui surmonte les obstacles. Des propositions sur des thématiques diverses : les transports, l'économie, l'urbanisation ...

"Que notre ville devienne une ville propre, éco-responsable !"

Des citoyens qui se sont saisis de cette opportunité de donner leur avis sur les politiques à mener dans la ville, comme Patricia. Et il y a un sujet qui lui tenait particulièrement à coeur : " L'éducation. Si on éduque les enfants, éduque un peu les parents, explique cette infirmière à la retraite. Si on éduque les employés, on éduque le citoyen. Que notre ville devienne une ville propre, éco responsable !"

De nombreuses propositions...

Et des idées, il y en a dans ce document de 25 pages : réaliser une enquête sur les logements insalubres, favoriser le vélo pour les déplacements en ville ou encore créer un label Rouennais pour les produits agricoles.

Pour Younès, 43 ans, téléconseiller, il faut maintenant s'assurer qu'elles soient prises en compte par la mairie. "Je me dis que là, la mairie ne peut pas faire machine arrière. Je me doute bien qu'on ne sert pas de caution. Et je pense que, oui, on avait peur de servir de caution à la mairie sur un projet. "

... examinées par le conseil municipal, en juin

Mais la municipalité l'a déjà annoncé : toutes les propositions ne seront pas acceptées telles quelles. Laura Slimani, en charge de la démocratie locale et participative à la mairie, le rappelle : elles passeront devant le conseil municipal en juin. "On accorde une forte légitimité à ces propositions. Maintenant, c'est à nous, élus et villes de Rouen, d'être à la hauteur des propositions qui nous sont faites. Donc on va y travailler dans les semaines et les mois qui viennent."

Et pour vérifier que la mairie ne prend pas à la légère ses propositions. Une assemblée citoyenne sera mise en place, dont pourront faire partie ces 30 citoyens tirés au sort.