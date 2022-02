Rouen : "la lecture me permet d'oublier mon quotidien pas toujours très rose", raconte un sans abri

Vous l'avez sûrement vu si vous vous promenez sur les quais à Rouen. Lui peut-être pas mais pour une bonne raison. Mickaël a toujours le nez fourré dans ses bouquins sous le pont Boieldieu. Ce sans abri, ex-ambulancier et fonctionnaire a une véritable passion pour la lecture. A 57 ans, il cherche cependant à écrire un nouveau chapitre de sa vie.

Les yeux entre les lignes

"Les gens quand ils passent, ils me déposent souvent des livres alors que je ne leur demande rien", raconte en souriant Mickaël. "Des romans, des livres philosophiques, serial killer, il y a de tout. Je leur dis laissez moi le temps de finir ce que j'ai en stock, laissez moi cinq minutes", poursuit-il "mais si je refuse de temps en temps c'est surtout parce que je ne veux pas que les gens croient que je m'installe. Je n'ai pas choisi cette vie-là", ajoute Mickaël.

"Je ne veux pas que les gens croient que je m'installe" - Mickaël

A 57 ans, ce Normand a commencé par perdre son travail. Puis a divorcé. "Tout s'enchaîne, la dépression et puis moi heureusement je ne suis tombé dans l'alcool et la drogue. Ma drogue c'est la lecture", explique Mickaël. Depuis quelques mois, il est sous le pont Boieldieu, les yeux plongés dans ses livres. "Plongé dans l'univers de l'auteur".

Lire "me permet de m'évader"

Depuis tout petit Mickaël est féru de lecture. Éric-Emmanuel Schmitt, Amélie Nothomb "elle a un style d'écriture que j'adore", décrit Mickaël. "Lire pour moi me permet de m'évader, de m'enrichir intellectuellement, ça me permet d'oublier mon quotidien pas toujours très rose", se livre Mickaël. "Je n'entends même plus le bruit autour de moi, je suis dans la lecture, dans ce que je lis. Des fois je ne me rends même pas compte que des gens m'apportent des repas chauds", explique en souriant Mickaël.

Mais il aimerait sortir de cette vie-là "qu'il n'a pas choisi" comme il le dit. "Trouver un logement, me réinscrire en agence d'intérim, retrouver du boulot pour repartir", explique-t-il.

Si vous voulez le contacter il est joignable au 06 74 79 21 24.