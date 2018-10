Rouen, France

Sa silhouette imposante et gracieuse, les jeunes marins en tenue manqueront au paysage rouennais. Le Mir a largué les amarres ce dimanche matin, une semaine pile après son arrivée sur les quais de la rive gauche, près du pont Guillaume-le-Conquérant. Le navire-école de la marine russe, escorté par deux remorqueurs, est passé sous le pont Flaubert aux environs de 8h45.

Il va naviguer en direction de Saint-Pétersbourg, son port d'attache. Vous avez pu le suivre en direct sur notre page Facebook, avec cette première vidéo en direct du départ du quai

puis cette seconde vidéo en direct du demi-tour du Mir avant de passer sous le pont Flaubert.

Toute la semaine des milliers de visiteurs ont pu profiter de la présence du Mir pour monter gratuitement à bord et échanger quelques mots avec les jeunes apprentis-marins. Ils sont plus de 120 à bord. Un public impressionné par les dimension du Mir, plus de 100 mètres de long et ses 3 mâts qui culminent à 40 mètres de hauteur.

Un navire qu'un de nos journalistes a pu découvrir et photographier. Hier samedi, pour le dernier jour de visite, il y avait foule. Au point qu'en milieu d'après-midi il fallait patienter de longues minutes avant de pouvoir monter à bord et approcher la barre.

Mais que les déçus qui n'ont pas eu la chance de monter à bord se rassurent. Le Mir revient bientôt à Rouen, on le reverra pour l'Armada qui se tiendra du 6 au 16 juin 2019.