Armada de Rouen : le pompier qui avait sauvé deux visiteurs tombés dans la Seine va être décoré

Nous vous avions raconté cette histoire sur France Bleu Normandie , le 14 juin dernier en pleine Armada sur les quais de Rouen (Seine-Maritime), une visiteuse tombe malencontreusement dans la Seine en voulant se décaler pour laisser le champ libre à un photographe. Son mari a aussitôt plongé pour la récupérer. Malheureusement, ces deux personnes ne savaient pas nager.

ⓘ Publicité

Heureusement, leur mésaventure s'est déroulée à quelques mètres seulement du stand des pompiers de la Seine-Maritime où se trouvait le lieutenant Frédéric Piano. Le pompier, aujourd'hui chargé du développement des logiciels informatiques, a très vite retrouvé ses réflexes de sauveteurs en milieu aquatique.

Il nous avait raconté n'avoir pas héisté et juste pris "le temps de retirer [ses] chaussures et [son] téléphone de poche" avant de plonger au secours des deux personnes qu'il a pu rapidement mettre en sécurité et faire remonter sur le quai.

Médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement

Pour ce geste, le lieutenant sera décoré ce jeudi lors des célébrations officielles de la fête nationale qui se dérouleront place du Général de Gaulle à Rouen à 18h30 à l'initiative du préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini et du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.

Le pompier se verra remettre par le préfet la médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement, échelon bronze. En tout, sept médailles et deux décorations au titre de l'Ordre national du mérite seront remises lors de cette cérémonie.

Par ailleurs, le général Gauffeny, commandant la région de gendarmerie, décorera de la médaille militaire deux gendarmes seinomarins. Quatre élus communaux recevront également le titre de maire honoraire. Le préfet remettra ensuite leurs décrets de naturalisation à six concitoyens qui ont fait le choix de rejoindre la communauté nationale. Enfin, il attribuera leurs diplômes à seize jeunes du Service national universel (SNU) précise la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué.